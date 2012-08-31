Аршавин прокомментировал решение тренеров: все нормально

Нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что решение тренеров сборной не включать его в состав игроков, не было для него неожиданным. Аршавин к этому решению «отнесся нормально».

«Потому что все, в принципе, логично: мы разговаривали с Фабио на предыдущем сборе, и он предупредил, что в случае отсутствия игровой практики в клубе на вызов в сборную рассчитывать не нужно. Так что никакой неожиданности для меня лично не случилось», - сказал Аршавин, пишет «Спорт-Экспресс».



