Мария Шарапова не будет справлять свадьбу в Стамбуле

Знаменитая теннисистка Мария Шарапова рассталась с женихом, словенским баскетболистом Сашей Вуячичем. Факт разрыва подтвердил сам спортсмен, но подробности говорить отказался.



В настоящее время Саша находится на сборах в итальянской коммуне Брунико.

С Шараповой они не общаются уже около трех месяцев назад. Что стало причиной произошедшего, неизвестно. Сама Мария пока также не выступила с заявлением со своей стороны, сообщает lenta.ru.

Ранее Мария Шарапова уже не раз заявила, что свадьба с Вуячичем, запланированная на 10 ноября 2012 года, не состоится. При этом Мария не объясняла причин отмены бракосочетания, и не сообщила, состоится ли оно вообще.



