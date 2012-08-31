Госдума рассмотрит законопроект о прямых выборах мэра

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о прямых выборах главы муниципального образования, исключающий возможность его избрания из состава органа местного самоуправления.

Законопроектом предлагается избирать главу муниципального образования только на прямых муниципальных выборах, исключив возможность его избрания представительным органом муниципального образования из своего состава.

Выборы глав муниципальных образований - это логичное продолжение политики развития местного самоуправления, считает руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что развитие местного самоуправления - "это приоритет государственной политики, и шаги, которые предпринимаются для этого, достаточно серьезны".



"Путем передачи части бюджетных полномочий на муниципальный уровень мы добьемся, наконец, того, что местная власть будет в состоянии решать актуальные для каждого человека экономические и социальные задачи. Каждому ясно, что от эффективности работы муниципалитета напрямую зависит то, с каким настроением люди по утрам выходят из дома. Если в подъезде сделан ремонт, если во дворе есть детская площадка, а дороги в городе или поселке не представляют угрозы для жизни водителей и прохожих, тогда граждане ставят власти положительную оценку", - отметил руководитель фракции, сообщает «РБК».



Он напомнил, что летом этого года в силу вступил закон "О выборах губернаторов", и теперь именно от позиции муниципальных депутатов зависит то, каким на ближайших выборах будет круг претендентов на пост главы региона.



