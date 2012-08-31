Андрей Аршавин не числится теперь в составе сборной России по футболу

Главный тренер сборной России Фабио Капелло сегодня, 31 августа, огласил список из 24 футболистов, вызванных для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2014.

Вне заявки оказался капитан национальной команды Андрей Аршавин, который с 2002 года провел за сборную 75 игр и забил в них 17 голов. В его «друзьях по несчастью» - вошли Роман Павлюченко, Павел Погребняк, Юрий Жирков и Сергей Семак.



7 сентября в Москве россияне встретятся с командой Северной Ирландией, а через четыре четыре дня в Рамат-Гане с Израилем. Состав команды выглядит так:

Вратари - Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, Антон Шунин. Защитники - Александр Анюков, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Тарас Бурлак, Андрей Ещенко.

Полузащитники - Динияр Билялетдинов, Дмитрий Комбаров, Владимир Быстров, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Роман Широков, Алан Дзагоев, Денис Глушаков, Магомед Оздоев, Александр Самедов. Нападающие - Артём Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.



