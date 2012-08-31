На Триумфальной площади задержаны около 30 участников акции оппозиции

Около 30 участников несанкционированной акции задержаны сегодня вечером на Триумфальной площади в Москве. Они доставлены в отделы полиции для принятия решения о привлечении к административной ответственности.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что один из задержанных на Триумфальной площади заявил о плохом самочувствии, но после осмотра врачами скорой помощи от госпитализации отказался, сообщает РИА Новости.



