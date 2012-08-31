Из Москвы цыганам пора уходить - наступает зима

В центре Москвы разрушен стихийный цыганский лагерь. Табор разместился в районе Павелецкого вокзала — на Дубининской улице. Женщины с маленькими детьми обитали в наспех сооруженных жилищах из фанеры, картона и полиэтилена.

Днем, как принято, занимались попрошайничеством, а ночами спали вповалку на газоне. У цыган уже традиция - не впервые они выбирают это место для стоянки, регулярно появляясь здесь в начале лета.

Здесь же сушилось белье, готовилась еда, тут же ходили в туалет.

Сотрудников полиции здесь не бывает. Потому что сделать с цыганами они ничего не могут, даже депортировать их некуда — они же свободные люди.



Единственные, кто хоть как-то боролся с лежбищем, — коммунальные службы района. Пытались разогнать шумную толпу и раньше, но каждый вечер кочевая звезда приводила цыган обратно к вокзалу.

Цыгане сегодня далеко не ушли: прячась от камеры среди ларьков, умудрялись попрошайничать, буквально, на бегу, сообщают vesti.ru.



Оставшиеся пожитки дворники решили не выбрасывать, их сложили здесь же в кустах. Там очень много детских вещей. К тому же сами цыгане обещали забрать это в ближайшее время. Сюда они больше не вернутся – зима впереди. Говорят, что они уже купили билеты в Астрахань.



