Для контроля деятельности предприятий ОПК будет создан новый механизм

Для осуществления контроля над персональной ответственностью руководителей предприятий ОПК будет создан новый механизм, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин по итогам заседания Совета Безопасности.

«Президент поставил задачу создать новую систему контроля за размещением оборонного заказа и его исполнением, в том числе будет создан специальный новый механизм, который будет отслеживать и вопросы кадровой политики, и персональной ответственности руководителей оборонного комплекса за исполнением оборонного заказа», - рассказал Рогозин, и добавил, что Совет по государственно-частному партнерству в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет создан до конца сентября.



«Новая межведомственная рабочая группа, которая будет создана сегодня решением президента, она возьмет на себя определение меры персональной ответственности заказчиков по заказам дурным и неисполнимым, которые потом будут пересматриваться, и исполнителей, которые делают свой заказ не в срок и не за те деньги, которые мы рассчитывали», - уточнил вице-премьер, сообщает vz.ru.



Ранее «АН» сообщали: на расширенном заседании Совбеза президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести всесторонний аудит и проверку эффективности каждого предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).



