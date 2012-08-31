Неожиданные последствия «Болавен»: люди мешками собирают морские деликатесы

На днях в Приморье отдыхающие на популярном пляже в бухте Лазурная вдруг получили возможность полакомиться морскими деликатесами. Тайфун «Болавен», который накануне пронесся над краем, выбросил на побережье устриц, мидий и гребешков.

Люди собирают их в буквальном смысле мешками и ведрами.



Как только вода ушла со знаменитого пляжа Шамора под Владивостоком, к побережью устремились сотни отдыхающих.



На пляж, превратившийся в бесплатный суши-бар под открытым небом, люди приходят с пакетами и ведрами, сообщает НТВ. Гребешки, мидии, устрицы и другие съедобные моллюски — каждый собирает столько, сколько сможет унести. Такого не припомнят даже старожилы.



Ажиотаж на берегу не радует только владельцев летних кафе. На завтрак, обед и ужин отдыхающие предпочитают исключительно морепродукты, собранные своими руками. При этом некоторые едят дары моря сразу же и только сырыми.



А вот врачи инфекционного отделения местной больницы весть о стихийном урожае на пляже оценили скептически. Отравиться, говорят они, можно даже свежими гребешками, если съесть их от души.



Побережье уже начинают очищать от морских даров, изрядно подпорченных на солнце. Туристам все настойчивее советуют: находки лучше собирать не для стола, а в качестве сувениров.









