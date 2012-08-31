Сторонники Лимонова устроили захват мэрии, Собянин спешно ушел

Члены незарегистрированной партии "Другая Россия" и другие активисты из числа сторонников Эдуарда Лимонова пришли в мэрию Москвы, требуя встречи с градоначальником столицы Сергеем Собяниным.

Об этом в фейсбуке сообщает другорос Сергей Фомченков.

По его словам, несколько десятков человек зашли в здание мэрии и потребовали встречи с мэром. От Собянина они хотят добиться того, чтобы Триумфальную площадь, на которой проходят акции "Стратегии-31" в защиту 31-й статьи Конституции, открыли для проведения митингов. Оппозиционерам отказывают в согласовании акции на площади, ссылаясь на раскопки.



10 сторонников Лимонова сидят на полу в подъезде здания, хотя им сообщили, что Собянина в здании мэрии нет. По словам Фомченкова, очевидцы видели, как мэр "спешно покинул здание, выйдя через черный ход".

К Тверской, 13 стянуты дополнительные силы, в том числе ОМОН и сотрудники Центра специального назначения. Все входы в здание перекрыты. Никакие действия в отношении "захватчиков" пока что не предпринимаются, пишет lenta.ru.



