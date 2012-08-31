Владимир Путин: ОПК нужен всесторонний аудит предприятий

Российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) нужна не только техническая модернизация, но и отладка всех экономических механизмов, в том числе всесторонний аудит предприятий.

Такое мнение высказал 31 августа президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совбеза. «Надо, прежде всего, закончить всесторонний аудит и провести проверку эффективности каждого оборонного предприятия и организации», — сказал глава государства.

Он также заявил, что России нужен прорыв в модернизации оборонно-промышленного комплекса, подобный совершенному в 1930-х годах в Советском Союзе, сообщает «Коммерсантъ».



