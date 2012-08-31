Вокруг Триумфальной площади опять полно полиции

Около 40 автобусов с сотрудниками полиции в пятницу днем прибыли на Триумфальную площадь, куда вечером собираются прийти активисты оппозиции из "Стратегии 31" во главе с Эдуардом Лимоновым.



Весь периметр площади - под усиленной охраной полиции, выставлены металлические ограждения. Поскольку акция не согласована, главное управление МВД РФ по Москве, прокуратура Москвы были проинформированы столичным департаментом региональной безопасности о необходимости принятия мер к наведению порядка. Об этом заявил ранее руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.



За последние три года Лимонову отказывали в возможности провести митинг на Триумфальной почти 30 раз. "Мы будем продолжать нашу борьбу, пока не добьемся свободы собраний. Когда у нас будет свобода собраний, мы перестанем выходить на Триумфальную, я обещаю", сказал он, сообщают vesti.ru.



Мэрия Москвы отклонила заявку оппозиции, мотивируя решение тем, что, согласно поправкам в законодательство, уведомление не может быть подписано людьми, которые дважды в течение года привлекались к административной ответственности. Власти Москвы предложили изменить состав оргкомитета акции.



"Сторонникам левой идеологии есть смысл выходить на митинги с красными лентами", сообщил оппозиционер на днях в блоге, упомянув и о белых лентах, которые стали символом оппозиции в России. — Надеюсь увидеть 31 августа на Триумфальной братское смешение красных и белых лент. И надеюсь, что красная лента, идентификация принадлежности к левым, социалистическим идеям привьется в нашем обществе".



Власти два года назад огородили Триумфальную площадь забором под предлогом проведения археологических раскопок и строительства подземной парковки. Этим летом активных работ на Триумфальной не велось.



