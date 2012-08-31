Исполком РФС покинули Степашин, Миллер, Гинер и Керимов

Состав исполкома Российского футбольного союза (РФС) покинули председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, президент футбольного ЦСКА Евгений Гинер и владелец махачкалинского "Анжи" Сулейман Керимов.

О причинах, по которым они покинули исполком РФС, не сообщается. Ранее свою деятельность в исполнительном комитете приостановил руководитель администрации президента Рф Сергей Иванов и бывший премьер-министр Виктор Зубков.

3 сентября должна состояться внеочередная конференция Союза, в ходе которой будет избран новый президент организации. Прежний глава РФС Сергей Фурсенко заявил об отставке – после того, как сборная России не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы. Его отставка была принята в начале июля. Отметим, большинство крупных бизнесменов и чиновников вошло в состав исполкома при бывшем президенте РФС Сергее Фурсенко.