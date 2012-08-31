Березовский шокирован решением Высокого суда Лондона (ВИДЕО)

Борис Березовский шокирован вердиктом Высокого суда Лондона. Судья Элизабет Глостер огласила 31 августа свое решение. Она пришла к выводу, что показания Абрамовича заслуживают доверия в большей степени.

"Я отклоняю иск господина Березовского в отношении компаний "Сибнефть" и "РусАл", - заявила Элизабет Глостер.

Судья зачитала лишь резолютивную часть решения по делу. Как ожидается, детальное обоснование будет опубликовано во второй половине сентября.

Романа Абрамовича в здании Роллс Билдинг на Феттер-лейн сегодня не было. Он был представлен командой юристов.

Суд принял решение в пользу Абрамовича, отвергнув претензии к нему со стороны Березовского, который требовал компенсировать потери от продажи в 2001-2004 годах долей в "Сибнефти" и "Русале", сообщает "Коммерсантъ". По словам опального олигарха, этими компаниями он владел совместно с Романом Абрамовичем и ныне покойным Бадри Патаркацишвили. В иске, поданном в Высокий суд Лондона, Березовский требовал более $5,5 млрд.

Березовский уверял, что Абрамович заставил его продать активы значительно дешевле их рыночной стоимости.