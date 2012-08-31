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В Москве с 1 сентября подорожают услуги ЖКХ

31 августа 2012, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве с 1 сентября подорожают услуги ЖКХ

В Москве с первого сентября 2012 года вырастут тарифы на услуги ЖКХ, их стоимость повысится в среднем на 1,7%. Это уже второе повышение тарифов в этом году, первое произошло 1 июля.

 Плата за холодную воду с 1 сентября увеличится на 4,4% до 26,75 руб. за 1 куб. м против нынешних 25,61 руб.

Плата за водоотведение с 1 сентября вырастет на 4,4% до 19 руб. за 1 куб. м против нынешних 18,2 руб.

Плата за горячую воду от "МОЭК" вырастет на 4% до 116 руб. за 1 куб. м против нынешних 111,44 руб.

Плата за горячую воду от "Мосэнерго" вырастет на 4,1% до 93,38 руб. за 1 кв. м против нынешних 89,68 руб.

Плата за гигакалорию по теплоснабжению от "Мосэнерго" увеличится на 4% до 648 руб. против нынешних 623,07 руб.

Плата за гигакалорию от "МТК" увеличится на 4% до 427,43 руб. против нынешних 410,99 руб.

Плата за гигакалорию от "МОЭК" увеличится на 3,9% до 1440 руб. против нынешних 1385 руб., сообщают vesti.ru

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//В мире

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В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку живой

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"Выставление условий России - плохая политика", - Пушков о возвращении в G8

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Украинский дипломат назвал встречу Макрона и Путина "похоронами" антироссийских санкций

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Видео: российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

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Премьер Британии выступил против возвращения России в G8

Премьер Британии выступил против возвращения России в G8

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Навка показала фотографию с Песковым в роддоме

Навка показала фотографию с Песковым в роддоме

В честь пятилетия дочери 44-летняя российская фигуристка Татьяна Навка показала фотографию из роддома, где её встречал Дмитрий Песков. Пять лет назад пара ещё официально не заявила о своих отношениях.

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Под Вологдой в реку упал вертолет, один человек погиб

Под Вологдой в реку упал вертолет, один человек погиб

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Сотрудникам спецслужб хотят запретить выезд за границу. Даже бывшим

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Трамп потребовал больше уважения к США

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Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД

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