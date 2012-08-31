В Москве с 1 сентября подорожают услуги ЖКХ

В Москве с первого сентября 2012 года вырастут тарифы на услуги ЖКХ, их стоимость повысится в среднем на 1,7%. Это уже второе повышение тарифов в этом году, первое произошло 1 июля.

Плата за холодную воду с 1 сентября увеличится на 4,4% до 26,75 руб. за 1 куб. м против нынешних 25,61 руб.



Плата за водоотведение с 1 сентября вырастет на 4,4% до 19 руб. за 1 куб. м против нынешних 18,2 руб.



Плата за горячую воду от "МОЭК" вырастет на 4% до 116 руб. за 1 куб. м против нынешних 111,44 руб.



Плата за горячую воду от "Мосэнерго" вырастет на 4,1% до 93,38 руб. за 1 кв. м против нынешних 89,68 руб.



Плата за гигакалорию по теплоснабжению от "Мосэнерго" увеличится на 4% до 648 руб. против нынешних 623,07 руб.



Плата за гигакалорию от "МТК" увеличится на 4% до 427,43 руб. против нынешних 410,99 руб.



Плата за гигакалорию от "МОЭК" увеличится на 3,9% до 1440 руб. против нынешних 1385 руб., сообщают vesti.ru



