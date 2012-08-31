США снизили стоимость американской визы на въезд для россиян

Власти США снизили стоимость туристических и бизнес виз на въезд для граждан России в пять раз. В сообщении посольства США в России говорится, что с 9 сентября сумма в 100 долларов, взимаемая с россиян за выдачу туристических и бизнес виз в США (визы типа B1/B2), снизится до 20 долларов. Виза такого типа будет выдаваться сроком на полных три года.

Но консульский сбор в размере $160 долларов будет взиматься по-прежнему. Американское посольство уточняет, что сроки действия и размеры сборов за другие типы виз (например, студенческие, рабочие и журналистские) не изменятся.

Посольство США в РФ также напомнимет:

«При подаче заявления на визу для деловой или туристической поездки не нужно будет предоставлять официального приглашения, хотя от американских заявителей, желающих получить туристические визы в Россию, по-прежнему будет требоваться подтверждение предварительного бронирования отеля и договоренностей с туроператором. Обе стороны также обязались придерживаться стандартных сроков оформления визы — до 15 дней, хотя в отдельных случаях может потребоваться больше времени для дополнительной обработки заявлений».

Для граждан США соглашение снимает ограничение максимального пребывания в России до 90 дней в течение любого 180-дневного периода действия визы. Так же, как и россиянам в США, им теперь будет разрешено пребывание в России до шести месяцев.