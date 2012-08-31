В центре Москвы у Триумфальной усилены меры безопасности

В Москве в пятницу полиция усилила меры безопасности в районе Триумфальной площади. Сегодня, 31 августа, Эдуард Лимонов намерен вывести своих сторонников, и оппозиция проведет вечером несанкционированную акцию в защиту 31 статьи Конституции – о праве на свободу собраний.

По словам Лимонова, заявку на акцию отклонили, в частности, из-за того, что организаторы акции привлекались к административной ответственности.

Сейчас уже по периметру площади ограничена парковка, запрещена остановка транспорта. На всех выездах к Триумфальной дежурят экипажи ДПС.

В Петербурге активисты «Стратегии-31» соберутся сегодня возле Гостиного двора. Помимо свободы собраний, они намерены требовать освобождения осужденных Таисии Осиповой и троих участниц панк-группы Pussy Riot.