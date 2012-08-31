Шойгу попросил у Путина еще 170 млрд. рублей для Подмосковья

Губернатор Московской области Сергей Шойгу обратился к президенту РФ Владимиру Путину за очередной порцией денег. 170 млрд. рублей нужны на строительство дорог.

Тех денег, которые сейчас есть в дорожном фонде Подмосковья, недостаточно для решения транспортных проблем. Председатель правительства Московской области Андрей Шаров рассказал, что сейчас в Подмосковье 40 тысяч километров дорог, из них только треть в нормальном состоянии, пишут «Ведомости».

«Деньги нужны для того, чтобы сократить отставание в строительстве и ремонте областных дорог. В дорожном фонде к концу года будет порядка 24 млрд. руб. Еще порядка 12 млрд руб. на федеральные дороги выделяет федеральный бюджет. Этого явно недостаточно», — объясняет Шаров.

Сейчас, по его словам, подмосковное правительство работает с Минтрансом и обосновывает свою просьбу, в том числе предоставило список приоритетных объектов в ближнем Подмосковье: хордовые дороги, железнодорожные переезды, которые разделяют города (как в Долгопрудном), объезды городов и др.

«Денег в федеральном дорожном фонде для предоставления субсидии нет. Минтранс обратился в Минфин с просьбой об увеличении размера фонда. Если такое решение будет принято, то вопрос будет рассмотрен», — сообщила пресс-служба Минтранса. Представитель президента Дмитрий Песков сообщил, что обращение Шойгу прорабатывается.