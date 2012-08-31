Минтруда РФ обнародовало проект Стратегии развития пенсионной системы

Минтруда России в пятницу обнародовало проект Стратегии развития пенсионной системы до 2030 года. Проект размещен на сайте ведомства.

Цель Стратегии – сформировать социально-пенсионную систему в стране, которая в том числе будет обеспечивать размер пенсионных выплат не менее 2,5 - 3 прожиточных минимумов пенсионера; приемлемый уровень страховой нагрузки, существующей в пенсионной системе, на экономику страны; долгосрочную актуарную сбалансированность бюджета пенсионной системы.

Согласно Стратегии развития пенсионной системы, в перспективе россияне, отработавшие свыше 30 лет, смогут получать пенсию в размере 40 процентов от среднего заработка. "Достичь коэффициента замещения пенсией утраченного заработка до 40 процентов для лиц, выработавших трудовой стаж не менее 30 лет с заработком не менее среднестатистического", - говорится в документе.