Онищенко призвал школьников не отмечать с алкоголем 1 сентября

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призывает школьников не отмечать начало нового учебного года с алкогольными напитками.

Онищенко советует старшеклассникам 1 сентября в День знаний поднимать настроение не алкоголем, а приятным общением с друзьями. По словам врача, пиво и другой алкоголь - абсолютно вредны для их здоровья детей и подростков, сообщает РИА Новости. «Лучше встретить этот праздник вместе со своими друзьями, обсудить, как они провели каникулы, поделиться своими планами - без стимуляторов, неестественных для молодого возраста, поднять друг другу настроение», - рекомендует глава Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за школьные парты в этом году сядут 13,356 миллиона детей, что почти на 260 тысяч больше, чем в прошлом.