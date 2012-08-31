На 103-м году жизни скончался экс-министр обороны СССР, маршал Сергей Соколов

В Москве на 103-м году жизни скончался бывший министр обороны Советского Союза, маршал Сергей Соколов.

Сергей Соколов был старейшим из всех маршалов за всю историю СССР.

Два месяца назад его фамилию внесли в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России как маршала-долгожителя.

Он был одним из четырех оставшихся маршалов СССР (остальные - Виктор Куликов, Василий Петров и Дмитрий Язов).

Сергей Соколов родился 18 июня 1911 году в Крыму. В 1938г. выпускник Горьковской бронетанковой школы впервые проявил себя в бою, командуя ротой в сражениях против японцев на озере Хасан. Во время Великой Отечественной войны Соколов дослужился до полковника, проявив себя в боях в Заполярье.

После войны продолжил карьеру в бронетанковых войсках, а затем и в руководстве военных округов. В 1965-1967гг. он возглавлял Ленинградский военный округ, а сразу после этого был назначен первым заместителем министра обороны СССР. В 1978г. Сергею Соколову было присвоено звание маршала.

В 1980-1984гг. Соколов руководил оперативной группой Министерства обороны в Афганистане, занимаясь планированием военных действий против боевиков, напоминает РБК. В декабре 1984г. стал министром обороны вместо скончавшегося Дмитрия Устинова.

К отставке маршала привел знаменитый полет немецкого пилота Матиаса Руста, сумевшего приземлиться на Красной площади.

Некоторое время после этого Соколов являлся советником Министерства обороны, а в 2002 г. возглавил клуб ветеранов-военачальников при Московском доме ветеранов войн и Вооруженных сил.