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В город Анапа возвращаются лихие девяностые

31 августа 2012, 11:28 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

В город Анапа возвращаются лихие девяностые

Никогда не встречал ничего подобного в России на прилегающих к железнодорожным вокзалах площадях. Но всему когда-то суждено случиться впервые, так вот и сейчас в городе-курорте Анапа, где еженедельный поток туристов более миллиона, перед тем, как встретить своих родных и близких, надо уточнять прейскурант цен на въезд на привокзальную площадь.

Вокзал в Анапе находится немного в стороне от города. Возле самого вокзала расположено два участка для парковки автомобилей встречающих или провожающих. Вот только ближайшая парковка, как собственно, и подъезд к центральному входу вокзала перекрывают шлагбаумы частной организации, которая взимает плату за проезд.

В этом, конечно, нет ничего криминального, если не считать того, что на ж\д вокзале работает организация, не принадлежащая ни РЖД, ни муниципалитету, а следовательно, не ясны ни ее полномочия, ни законность сбора.

Опять же, первые 15 минут пребывания на стоянке бесплатны. Вот только это хорошо для таксистов: привез, увез - не нужно ждать. А ждать, как известно, подчас приходится намного дольше 15 минут. Опоздание поездов в курортный сезон достигает 40 минут. Да и не будешь же провожать людей, приезжая за 10 минут до отправления, ведь так и опоздать можно. Вот и приходится либо платить, либо оставлять машину на дальней стоянке.

Хотя в данной ситуации, на первый взгляд, нет никакого криминала, редакция не оставила этот вопрос без внимания и отправила запрос главе города-курорта Анапы Татьяне Ивановне Евсиковой и, как только получим ответ, обязательно его опубликуем.

Но вернемся к стоянке. Так дальше бы все и продолжалось, если бы этим летом «предприниматели» не решили прибыль за стоянку увеличить, причем, не подняв цены за въезд, а «обложив данью» машины, останавливающиеся на бесплатной парковке.

Как известно, даже в 90-е у тех, кто незаконно хотел обогатиться за чужой счет, иногда находились противники. То же самое произошло и в этот раз. Некоторые просто отказались платить за въезд на бесплатную стоянку.

Одним из отказавшихся был Андрей Анатольевич Втулкин. Из обращения, написанного им в адрес редакции еженедельника «Аргументы недели», следует, что 3 июня, в момент, когда он припарковал на бесплатной стоянке свою машину, к нему подошел молодой человек и вежливо попросил оплатить определенную сумму в кассу платной стоянки, намекнув при этом, что, в противном случае, по возвращению Андрея Анатольевича к машине он может обнаружить свои колеса проколотыми, а за плату ему гарантируется сохранность транспортного средства.

Андрей Втулкин поблагодарил за проявленную «заботу» и откровения о хулиганах, промышляющих на привокзальной площади, но от предложения о платной охране своего автомобиля отказался и направился в сторону перрона. Тем более, что такие предложения он не рассматривает с конца девяностых, с грустью вспоминая времена, когда это было нормой.

Вечером того же дня А.А. Втулкин написал заявление в УВД города-курорта Анапы по поводу царящих на привокзальной площади порядках и угрозах в свой адрес. По словам Втулкина, никаких мер со стороны сотрудников правоохранительных органов принято не было, более того, судя по всему, информация о заявлении дошла до вымогателей. Такой вывод можно сделать из того, что 21 июня, когда Андрей Анатольевич снова приехал на привокзальную площадь, чтобы проводить знакомых, по возвращении обнаружил порезанными два правых колеса, а также поцарапанные кузов и капот своего «Шевроле Крус».

Повторное заявление, но уже с просьбой установить организаторов и исполнителей преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), было написано в тот же день.

В ходе дознания потерпевший был неприятно удивлен поведением офицеров полиции, которые пытались внушить ему, что предпринимать что-либо бесполезно. Говорили, что лучше организовать самостоятельную охрану стоянки.

Проявив настойчивость, А. Втулкин добился проведения расследования, в ходе которого сотрудниками правоохранительных органов был установлен молодой человек, угрожавший ему 3 июня.

А дальше начались странности. Сотрудник уголовного розыска начал убеждать потерпевшего, что ему вернут деньги за ремонт автомобиля, а он в свою очередь должен написать, что ущерб был для него незначительный. Согласившись на уговоры, А. Втулкин дал объяснения, что ущерб, нанесенный ему порезом колес, незначительный. После этого дело переквалифицировали из вымогательства в порчу имущества, а с учетом незначительной суммы ущерба, из уголовного в административное.

Тем временем, со слов Андрея Анатольевича, некоторые водители, опасаясь за свои автомобили, начали платить за нахождение на бесплатной стоянке. Получается, что пользуясь изменением инкриминируемого состава преступления, вымогатели показали обычным гражданам, что им все сойдет с рук, поэтому лучше платить, а не писать заявления в полицию.

Вот только при составлении протокола об отказе в возбуждении уголовного дела был допущен ряд серьезных нарушений, что позволило Андрею Втулкину написать ходатайство в прокуратуру об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, что позволит возобновить расследование и выявить всех причастных к преступлению лиц.

А случай, сведший потерпевшего с сотрудниками редакции еженедельника «Аргументы недели», позволил придать огласке вероятное попустительство, а возможно, и покровительство сотрудниками Анапской полиции преступников, вымогающих деньги и запугивающих водителей Анапы. Обидно только, что пока по всей стране федеральные власти борются с преступными группировками, в детском городе-курорте Анапе, где, казалось бы, даже предпосылки подобного рода инициатив должны жестко пресекаться, творится подобного рода беззаконие.

Вопрос о квалификации этого дела предоставим выяснить органам прокуратуры, но, как видно из материалов журналистского расследования, на сегодняшний день аргументов более чем достаточно для предположения, что, на первый взгляд, в спокойном курортном городке действуют вот такие «альтернативные группировки».

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