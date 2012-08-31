«Демократический Петербург» подал заявку на проведение Марша миллионов

Заявленная публичная акция будет включать шествие и митинг. Шествие начнется в 13 часов, сообщает оргкомитет акции. Предполагаемые маршруты: СКК – Троицкая площадь, Конюшенная площадь – Троицкая площадь, БКЗ – Пионерская площадь, Адмиралтейство – Пионерская площадь.

В конечной точке шествия в 14 часов состоится митинг. Точный маршрут шествия и место проведения митинга будут объявлены позже, после получения согласования от администрации.

Требования и лозунги Марша миллионов в Санкт-Петербурге: смена существующего политического режима, проведение честных выборов, соблюдение прав человека и реальное гражданское равноправие, а также

защита исторического облика города. Ожидаемое число участников Марша – около пяти тысяч человек.