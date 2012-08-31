Суд в Лондоне огласит решение по иску Березовского к Абрамовичу

В Лондоне судья Элизабет Глостер сегодня огласит решение по иску предпринимателя Бориса Березовского к российскому олигарху Роману Абрамовичу. Заседание начнется в 10:30 по лондонскому времени.

Судья Глостер зачитает лишь основные выводы. Детальное обоснование будет опубликовано во второй половине сентября, передает Би-Би-Си.

Березовский пытается отсудить у бывшего губернатора Чукотки и владельца "Челси" более 6 млрд долларов.

Борис Березовский обвиняет Романа Абрамовича в нарушении доверия и контрактов. По словам Березовского, в 2000 году Абрамович заставил его продать долю в нефтяной компании "Сибнефть" за "малую часть ее истинной стоимости". Также в иске фигурирует "Русал".

Абрамович утверждает, что Березовский никогда не владел долями в этих компаниях.

Предприниматель утверждает, что выплаты, которые он делал в пользу Березовского, были платой за "политическую крышу".

Несмотря на то, что сущность спора относится к российским компаниям и российским реалиям, дело слушается в Британии, так как истец получил здесь политическое убежище, а ответчик владеет на острове собственностью, проводит в Лондоне значительное время и платит налоги.

Слушания по существу продолжались с октября 2011 года до конца января 2012 года.

Отметим, британскому правосудию пришлось освоить такие понятия, как "политическая крыша".