Правительство утвердило правила утилизационного сбора

Правительство РФ утвердило правила утилизационного сбора, исчисления и уплаты в отношении всех колесных транспортных средств, а также возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм этого сбора. Утилизационный сбор, который распространяется на новые и подержанные автомобили всех категорий, вводится с 1 сентября.

Постановление опубликовано в пятницу в "Российской газете". Сбор должны будут платить импортеры и граждане, ввозящие иномарки. В случае, если автомобили уже имеют паспорта ТС, выданные ранее, то правила на них не распространяются. Взиманием сбора займется Федеральная таможенная служба.

С российских автопроизводителей сбор взиматься не будет, но взамен в уведомительном порядке они должны будут представить в Минпромторг гарантии о безопасной утилизации автомобилей.

Рассчитывать размер сбора и юридические, и физлица будут самостоятельно в рублях - для этого на таможнях будут вывешены информационные табло с указанием ставок и коэффициентов к ним. Эту же информацию можно будет узнать на сайте ФТС.

Оплатить сбор можно будет как при таможенном оформлении автомобилей, так и позже - в любом банке. После оплаты сбора таможенники выдадут таможенный приходный ордер и проставят отметку в паспорте транспортного средства. Только при наличии этой отметки в ГИБДД можно будет зарегистрировать машину.