Российская оппозиция подала заявку в мэрию Москвы на проведение третьего "Марша миллионов" 15 сентября.

В своем микроблоге в Твиттере координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил: "Подаём заявку на Марш Миллионов 15.09 на 50000 чел. С 14.00 от площади Тверской заставы до Боровицкой пллощади. За досрочные выборы, против репрессий". Удальцов уточнил, что ответ московские власти должны предоставить в течение трех дней.