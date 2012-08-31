Сурков возглавит борьбу с экстремизмом в России

Вице-премьер Владислав Сурков будет курировать борьбу с религиозным экстремизмом в России. Сурков назначен руководителем комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве.

В этой должности чиновник, в первую очередь, проведет через Госдуму закон, вводящий ответственность "за оскорбление религиозных чувств верующих", пишет "Коммерсантъ". "За последние полгода стало очевидно, что выполнение этой задачи требует усиленного контроля", - отмечает издание со ссылкой на источник в правительстве.

Еще одна задача, поставленная перед Сурковым, - "нивелировать негатив вокруг Русской православной церкви, накопившийся за последние месяцы.

Вице-премьер в годы работы в администрации президента (с 1999 по 2011) курировал взаимоотношения с религиозными организациями.

Согласно распоряжению от 28 августа, заместителем Суркова на этом посту станет замминистра культуры РФ Иван Демидов.