Сегодня утром 200 клиентов турфирмы "Эль-Вояж" прилетят из Хургады в Москву. Самолет, который был отправлен за туристами, должен приземлиться в 8 утра.

Организация рейса стала возможной после переговоров между Ростуризмом, Ассоциацией туроператоров России и компанией "Альфа-страхование", в которой застрахована ответственность туроператора "Эль Вояж".

"АН" сообщали, что в четверг днем стало известно, что туристическая фирма "Эль-Вояж" не может оплатить ближайшие перелёты своих клиентов из-за финансовых трудностей. В Египте застряли более 200 туристов. Ранее сообщалось, что их вывезут после 2 сентября.

А 217 человек, оплативших свои туры, не смогли вылететь в Хургаду из Москвы.

Как сообщил ИТАР-ТАСС, приостановивший деятельность туроператор Эль-Вояж, специализировавшийся на турах в Египет, открыл "горячую линию" для помощи своим клиентам.