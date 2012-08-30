Стивен Сигал проконсультировал российских наркополицейских (ВИДЕО)

Голливудский актер, сценарист и режиссер боевиков Стивен Сигал встретился с российскими борцами с наркотиками. Сигал является волонтером в американской полиции. В составе спецгруппы он борется с наркокартелями в Техасе и Луизиане. По словам актера, в жизни он реально не раз задерживал опасных преступников.

Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков рассказал, как такую работу проводят в России. Наши наркополицейские показали Сигалу оперативную съемку задержания банды, перевозившей два центнера героина.

"Я очень горд тем, что имею российские корни, я очень горд тем, что мне довелось приехать сюда и встретиться с вами", - признался звезда Голливуда, отметив, что российские наркополицейские для него герои, люди, которые занимаются очень тяжелой и нужной работой. "Мне и самому не раз приходилось рисковать жизнью, не раз приходилось выбивать ногой дверь, за которой могли скрываться преступники", - признался он, не исключив, что ему, возможно, "удастся поучаствовать в такой операции и в России".