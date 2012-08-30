Москва третий день стоит в многокилометровых пробках (ВИДЕО)

В Москве высокая загруженность движения на дорогах сохраняется третий день. Москвичи стоят в пробках часами на МКАД, в центре, чуть не с раннего утра на Щелковском шоссе, на шоссе Энтузиастов, на Волгоградке.

Вечером в четверг, как и накануне, плотное движение на Волоколамском шоссе, на Ленинградском. Местами Яндекс.Пробки фиксирует 9 баллов из 10.

Для тех, кто добирается на работу на личном автомобиле, есть выбор - лишние 20 минут или фиксированное время поездки на общественном транспорте.