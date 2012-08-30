Ценхрус малоцветковый грозит российскому овцеводству

В России на юге страны в последнее время активно распространяется растение ценхрус малоцветковый (Сеnhrus pauciflorus Benth.). Этот опасный сорняк ранее в России не рос. Очаги распространения ценхруса уже обнаружены в пяти регионах России (в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Белгородской областях, Республике Дагестан).

Ценхрус малоцветковый вредит не только посевам, но и угрожает здоровью людей и животных.

Особый вред ценхрус наносит овцеводству. По данным Россельхознадзоа, вредное растение засоряет соплодиями шерсть и резко увеличивает ее отходы при переработке. Проникновение ценхруса на пастбища и естественные песчаные массивы может привести к экологической катастрофе для южных степей и поставит под угрозу ведение скотоводства, в первую очередь овцеводства в России.

Но в Россельхознадзоре уверены, что если не принять срочных мер, то уже через несколько лет опасный сорняк может захватить весь юг страны.

Россельхознадзор предупреждает, что очень важно в течение 3-5 лет полностью уничтожить существующие очаги, пока площади их невелики.