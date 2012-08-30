Московский туроператор "Эль-Вояж" испортил отдых 300 россиян. Туроператор отменил пять чартерных рейсов из Москвы в Хургаду и российские туристы в ближайшие три недели не смогут отправиться на отдых в Египет.

Отменены рейсы, запланированные на 3, 6, 13 и 20 сентября 2012 года, сообщает РИА Новости.

В письме гендиректора туристической компании Андрея Огнева руководителю Ростуризма Александру Радькову говорится, что "Эль-Вояж" не может выполнить перевозки и расселение туристов по указанным датам.

По подсчетам гендиректора, количество потерпевших по заявленным датам вылета составит 217 человек. Ранее более 210 отдыхающих в шести отелях Хургады россиян оказались под угрозой выселения из-за финансовых проблем московского туроператора "Эль-Вояж", не оплатившего их проживание.

Более того, часть клиентов компании были предупреждены о переносе даты вылета в Москву с 30 августа на 3 сентября "по техническим причинам", но позже Огнев признал, что у туроператора нет денег, чтобы оплатить чартерные рейсы авиакомпании Kolavia ни из Египта, ни из Москвы. Вылететь на отдых в Египет не смог 91 клиент компании.