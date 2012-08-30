Оппозиция готовится в очередной раз выйти на "Марш миллионов"
30 августа 2012, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]
Российская оппозиция готовится к проведению очередной крупномасштабной акции. 15 сентября в более чем в 50 российских городах пройдет "Марш миллионов". Информация о предстоящих митингах размещена в социальных сетях.
"Время проведения и формат будут уточняться. Нас должно быть очень много!", - сообщается на странице в Facebook.
В ходе "Марша миллионов" участники планируют продолжить протестовать против существующего режима, в том числе потребовать отставки президента РФ Владимира Путина "как символа системы", сообщает РБК.
Предыдущая акция "Марш миллионов" завершилась столкновениями между силовиками и оппозиционерами.
Полиция задержала нескольких лидеров оппозиции, в том числе Алексея Навального и Сергея Удальцова. Удальцов в ходе недавнего митинга в поддержку политзаключенных в России заявил, что задержания участников митинга на Болотной являются "местью за испорченную коронацию" Путина.