РЖД может отменить льготы школьникам и студентам

РЖД может отменить льготы учашимся - школьникам и студентам очной формы обучения. Сейчас российский монополист предоставляет льготу при проезде на железнодорожном транспорте учащимся в размере 50 процентов от стоимости билета.

Скидка действует только с сентября по май на поезда дальнего следования и на электрички. На официальном сайте ОАО "Российские железные дороги" появилась информация о том, что государство с 2013 года может отказаться от компенсации за льготы.

По данным РЖД, отказ от компенсаций заложен в проект основных направлений бюджетной политики на 2013-2015 годы, который разработал Минфин. Компания обеспокоена сложившейся ситуацией.