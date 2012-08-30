Ученые определили самый счастливый возраст человека

Ученые определили возраст человека, в котором он чувствует себя максимально счастливым. Исследователи из Университета Уорвика пришли к выводу, что самые счастливые люди – те, кому уже исполнилось 45 лет.

По данным иследования, с возрастом физическое состояние человека ухудшается, но тем не менее люди испытывают больше положительных эмоций.

Специалисты проанализировали факторы, которые помогают человеку ощущать себя счастливым, в разные моменты жизни: с возрастом люди становятся более упорными, учатся успешно бороться с негативными обстоятельствами и трудностями.

По мере взросления снижается уровень ожидания от жизни, потому люди прекращают давить на себя в профессиональной и личной сфере жизни. В 45 лет наступает время максимального ощущения счастья.