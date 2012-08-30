В России введут социальные нормы потребления коммунальных услуг

Правительство Российской Федерации в четверг, 30 августа, утвердило комплекс мер по введению социальной нормы потребления коммунальных услуг. Замминистра регионального развития Владимир Коган рассказал на брифинге о том, что принят поэтапный план введения социальных норм.

В 2013 году в пилотных регионах - от 8 до 15 регионов - будет введена социальная норма потребления электроэнергии. "Социальная норма потребления электроэнергии должна охватить приблизительно 70% населения, эта доля населения должна вписываться в потребление в рамках социальной нормы", - пояснил Коган.

Замминистра отметил, что следующим этапом станет введение нормы по всей территории страны с 2014 года.

Согласно плану кабмина, в 2014 году будут запущены пилотные проекты в ряде регионов по введению социальной нормы потребления в сфере водоснабжения.

По словам Когана, после этого они будут проанализированы, и с 2015 года мы также будем вводить социальную норму по всей стране.

В планах Минрегиона также до ноября 2012 года должен быть утвержден порядок определения платы за электроэнергию в рамках социальной нормы. Коган отметил, что в ряде регионов, где пилотные проекты по введению социальной нормы потребления электроэнергии уже внедряются, под социальную норму попали различные доли населения: в Забайкальском крае под социальную норму попало 70% населения, а во Владимирской области - около 30%.

"Мы будем рекомендовать, чтобы провести пилотные проекты. Регионы должны с Минрегионразвития подписать соглашение. Мы будем устанавливать, чтобы 70% населения должно попадать (в социальную норму)", - сказал Коган.

Он пояснил, что тариф за энергопотребление сверх социальной нормы будет выше тарифа в пределах этой нормы примерно на 70%, сообщает РИА Новости. В рамках эксперимента в Забайкальском крае, например, цена на электроэнергию в пределах социальной нормы потребления составляла 1,92 рубля за кВт, а сверх этой нормы - 3,19 рубля за кВт.