Президент РФ Владимир Путин в четверг принял участие в открытии новой станции "Новокосино" Калининской линии метрополитена. "Новокосино" стала 186-й станцией московской подземки.

Приняв участие в церемонии открытия, глава государства пообщался с метростроевцами и ознакомился с экспозицией развития Московского метрополитена до 2020 года.

Станция "Новокосино" связала москичей и жителей Подмосковья: из одного ее выхода можно попасть в столицу, а из другого — в областной город Реутов. Станция расположилась на границе двух субъектов.

Выйти со станции можно на Носовихинское шоссе, Новокосинскую, Суздальскую и Городецкую улицы в Москве, а также на Юбилейный проспект, Южную улицу и улицу Котовского в Реутове.

Станция оснащена первыми в московском метро пробными звуковыми сигналами, которые будут оповещать инвалидов по зрению об отбытии и прибытии поездов. Работать они будут только с новыми составами, запущенными на линии в марте этого года.

Станция имеет два вестибюля — западный и восточный. Они оборудованы лифтами для инвалидов-колясочников.

С вводом станции протяженность желтой ветки увеличилась на 3,4 км. В будущем "Новокосино" войдет в состав транспортно-пересадочного узла, который включит в себя остановки городского и пригородного пассажирского транспорта и перехватывающий паркинг для легковых автомобилей.