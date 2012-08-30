В России неплательщикам штрафов придумали новое наказание

В России со следующего 2013 года за неуплату штрафа виновным будут грозить новое административное наказание - обязательные работы в свободное от основной работы или учебы время.

Сейчас за неуплату штрафа в срок может быть назначен новый штраф, в двукратном размере от суммы неуплаченного /но не менее 1 тыс. рублей/ либо административный арест на срок до 15 суток. А работы ранее назначались лишь как уголовное наказание.

«Однако на практике применение санкций является крайне неэффективным, поскольку принудительное взыскание административного штрафа зачастую оказывается невозможным вследствие злостного уклонения должника от исполнения обязанностей по уплате, а также отсутствия у него денежных средств или иного имущества», — отметили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов /ФССП/ РФ.

С законодательной инициативой выступил депутат Тамерлан Агузаров, который внес законопроект о введении за уклонение от уплаты штрафа и за самовольное оставление места отбывания административного ареста нового наказания в виде обязательных работ.

В службе судебных приставов сообщили, что поддерживают предложение автора законопроекта о необходимости внести изменения в закон «Об исполнительном производстве», сообщает ИТАР-ТАСС.



