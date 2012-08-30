В Москве сегодня была выставлена на аукцион пятизвездочная гостиница "Метрополь".

Отель "Метрополь" - историко-архитектурный памятник модерна, объект культурного наследия. Построен по инициативе мецената Саввы Мамонтова в 1901 году. До конца XX века - один из самых роскошных отелей Москвы, обладающий уникальной коллекцией живописи.

Начальная цена лота составляла 8,7 миллиарда рублей, шаг аукциона - 174 миллиона рублей.

На аукцион было выставлено нежилое шестиэтажное здание в центре Москвы площадью 39,4 тысячи квадратных метра. Гостиница продавалась вместе с земельным участком площадью около 1 гектара.

Всего в торгах участвовали три компании: ООО "Охотный ряд Делюкс", ООО "Старбилдинг Инвестментс" и ООО "Танковый".

"Охотный ряд Делюкс" предложило за "Метрополь" 8,874 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее глава департамента имущества столицы Наталья Бочарова обещала, что "Метрополь" сохранит свое историческое назначение. Собственник, который купит на открытом аукционе "Метрополь" примет на себя обременение по охранным обязательствам памятника культурного наследия, а также объектов антиквариата гостиницы.

В известном московском отеле 362 номера, включая 72 люкса, а также 10 залов для мероприятий, включая конференц-зал на 300 человек, и два ресторана.