Проект закона о болельщиках отправлен на согласование президенту

Министерство внутренних дел и Министерство спорта РФ разработали проект федерального закона, регламентирующего поведение болельщиков во время спортивных мероприятий.

Проект закона внесен на рассмотрение в правительство и отправлен на согласование президенту. Об этом сообщила замминистра спорта РФ Наталья Паршикова, пишет "Спорт-экспресс".

Необходимость в законе очевидна: слишком много возникает инцидентов с футбольными фанатами.

Самое строгое наказание, предусмотренное данным законом, – шесть лет лишения свободы.



