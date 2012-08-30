Проект закона о болельщиках отправлен на согласование президенту
30 августа 2012, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство внутренних дел и Министерство спорта РФ разработали проект федерального закона, регламентирующего поведение болельщиков во время спортивных мероприятий.
Проект закона внесен на рассмотрение в правительство и отправлен на согласование президенту. Об этом сообщила замминистра спорта РФ Наталья Паршикова, пишет "Спорт-экспресс".
Необходимость в законе очевидна: слишком много возникает инцидентов с футбольными фанатами.
Самое строгое наказание, предусмотренное данным законом, – шесть лет лишения свободы.