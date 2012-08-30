В Москве с сентября начнется тестирование школьников на наркотики

Добровольное тестирование школьников на наркотики с начала сентября стартует в каждом округе Москвы, на первом этапе для этого будет отобрано по одной школе. Об этом сообщил сегодня главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"На первом этапе будет выбрана в каждом округе одна школа. Их определит департамент образования. Мы будем работать последовательно, у нас просто не хватит ни сил, ни финансовых ресурсов, чтобы сразу охватить все школы Москвы", - сказал он на пресс-конференции в столице.



Руководство школ и сами ученики довольно спокойно относятся к тестированию. Однако родители школьников по-прежнему относятся к этой процедуре настороженно.



"Родители боятся, что мы засветим социальный статус их детей, и это навредит им в будущем, но поскольку речь идет о профилактических мероприятиях, а не о диагнозе, никакая документация не заводится. То есть этот "хвост" за ним (школьником) не потянется. Также заключаются соглашения и с родителями, и с учениками на добровольное тестирование. Никакого принуждения здесь не будет", - пояснил врач, сообщает РИА Новости.



В договоре с учебным учреждением сказано, что персональные данные ребенка, у которого тест на наркотики будет положительным, не будут переданы в администрацию школы. Об этом узнают только сам школьник и его родители.

"Наше тестирование - это повод выявить группу риска, и адресно с ребенком и его родителями поговорить. Беседа длится от 15 до 30 минут, мы объясняем, какой вред он себе наносит и для физического здоровья, и для психологического", - сказал он.

10-13% школьников, в основном старшеклассников, имеют опыт употребления наркотиков. Среди студентов этот показатель составляет от 15% до 30%, причем пик приходится на второкурсников.











