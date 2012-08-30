Путин: Ислам по праву является неотъемлемой частью жизни России

Президент России Владимир Путин поздравил членов хадж-миссии России с десятилетним юбилеем с момента образования этой организации, сообщает сайт Кремля. В Грозном проходит заседание, посвященное юбилею.

"Ислам по праву является неотъемлемой частью современной религиозной, общественной, культурной жизни России, его традиции основаны на вечных ценностях добра, милосердия и справедливости. В нашей стране миллионы людей исповедуют эту древнюю религию", - говорится в телеграмме президента.



По словам главы государства, мусульманская община активно участвует в общественной жизни страны, развивает широкую благотворительную деятельность, заботится об укреплении семейных ценностей, выступает против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма.



"Подчеркну, что государство высоко ценит плодотворную деятельность мусульманских организаций, гарантирует своим гражданам возможность следовать нормам исповедуемой религии, в том числе - в осуществлении паломничества к святыням ислама", - отметил Путин.

Хадж-миссия - это орган, который отвечает за взаимодействие духовных управлений мусульман с туристическими фирмами, организующими хадж.