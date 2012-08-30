КГИОП Петербурга: «У нас нет антисемитов»

КГИОП выражает крайнее возмущение и негодование в связи с появившимся в твиттере Ксении Собчак и растиражированным СМИ сообщением о том, что: «председатель ГИОП (охр. памятников) Макаров - запросил список евреев(!) работающих в комитете - и их уволил».



КГИОП и лично его председатель, Александр Игоревич Макаров, заявляют, что данные утверждения являются ложными, безосновательными и провокационными, порочат честь и достоинство Александра Игоревича и бросают тень на его профессиональную репутацию. КГИОП - это многонациональный и многоконфессиональный коллектив, единственным основанием для увольнения сотрудников в котором является их профессиональная непригодность, а никак не этническое происхождение. Председатель КГИОП не запрашивал от своих подчиненных никаких списков - ни характеризующих национальный состав коллектива, ни каких-либо иных, а также не производил увольнений сотрудников.

Комитет работает и будет продолжать работать согласно утвержденному штатному расписанию, говорится в официальном сообщении на сайте ведомства. «В современном цивилизованном мире, основообразующим принципом развития которого является толерантность, подобные заявления публичных лиц, влияющих на формирование общественного мнения, могут рассматриваться исключительно как провокационные, направленные на дискредитацию председателя КГИОП как профессионала и как человека.

КГИОП, в лице его председателя, Александра Игоревича Макарова, требует от госпожи Собчак в максимально короткие сроки принести публичные извинения Александру Игоревичу, уточнив при этом, какие именно «высокопоставленные люди» устно подтвердили ей данную информацию, а также удалить соответствующее провокационное заявление из твиттера. Председателем Комитета, Александром Игоревичем Макаровым, подготовлено исковое заявление в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации».