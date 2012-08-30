Владимир Путин подписал указ о помощи пострадавшим в Туапсинском районе

Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по оказанию помощи гражданам в связи с наводнением на территории Туапсинского района Краснодарского края". Помощь должна быть оказана до 7 сентября.

Согласно тексту указа, правительству РФ и администрации Краснодарского края предписывается до 7 сентября 2012 г. оказать семьям погибших единовременную материальную помощь, а также решить вопрос о выплате гражданам, постоянно проживающим на территории Туапсинского района Краснодарского края, имущество которых пострадало в результате наводнения, единовременной материальной помощи в порядке и размерах, установленных п.п.1 и 2 указа президента РФ от 17 июля 2012 г. N1015 "О мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия - наводнения в Краснодарском крае".

Также правительству РФ надо принять все необходимые меры по организации капитального ремонта, а в случае целесообразности - и строительства нового жилья взамен утраченного, руководствуясь п. 3 указа президента РФ от 17 июля 2012 г. N1015.



Правительство РФ должно предоставить из федерального бюджета бюджету Краснодарского края необходимую финансовую помощь. "Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - сообщает пресс-служба Кремля.

По состоянию на 25 августа 2012 г. на выплаты пострадавшим от наводнения в Туапсинском районе было направлено 180 млн руб. По данным пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, деньги уже перечислены Сбербанку России, который осуществляет выплату, в полном объеме. По состоянию на 25 августа в списки на выплату единовременной материальной помощи пострадавшим по 10 тыс. руб. внесены 2 тыс. 366 человек, на выплату компенсации за утраченное имущество по 150 тыс. руб. - 1 тыс. 033 человека.



Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2012 г. в результате обильных осадков уровень воды в р. Нечепсухо поднялся на 4 м выше критического, что привело к частичному подтоплению отдельных населенных пунктов Туапсинского района Краснодарского края. Подтопленными оказались около 350 жилых домов, позже были обнаружены тела четверых погибших.







