Прохорову отказано в пересмотре итогов выборов президента, но есть и победа

Люблинский районный суд Москвы отказал бизнесмену Михаилу Прохорову в пересмотре итогов выборов президента. Действия одной из избирательных комиссий при этом были признаны незаконными.

На 1359 участке в районе Люблино 57 человек голосовали по списку, в котором числились обитатели квартир с 1-й по 194-ю дома номер 14 по Кубанской улице. Удивительное дело, но в этом доме всего 52 квартиры.

Суд отметил, что при составлении участковой комиссией списков избирателей закон был нарушен, но это не повод для отмены результатов голосования. Кстати, это единственный случай, когда суд частично признал справедливость жалобы на нарушения на выборах, пишут "Ведомости".

Всего сторонники Прохорова возбудили более 40 дел о нарушениях на выборах, однако получено уже много отказов. Миллиардер в своем блоге в начале августа сообщил, что его юристы готовят апелляции по решениям и собираются дойти до Верховного суда.



