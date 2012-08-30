Страховая компания «Ингосстрах» признала страховым случаем произошедшую в апреле текущего года аварийную остановку эскалатора на станции «Комсомольская», в результате которой пострадали 10 человек.

Утром 15 апреля у эскалатора на станции «Комсомольская» Кольцевой линии, который ведет к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам, сработал аварийный тормоз, и он резко остановился. В результате 10 человек получили травмы, у одной из пострадавших — перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

«Ингосстрах» является страховщиком московского метрополитена в рамках обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта (ОПО). Лимит ответственности по договору по опасному объекту «Площадка эскалаторов станции “Комсомольская” составляет 10 миллионов рублей.



“Компания приступила к приему заявлений от пострадавших для осуществления страховых выплат. Точный размер возмещения, причитающегося каждому пострадавшему, будет рассчитан в зависимости от травм, полученных пассажирами, и размера причиненного имущественного ущерба”, — отмечается в сообщении страховщика.



В соответствии с законом об ОПО, потерпевшие могут в пределах страховой суммы получить возмещение за вред, причиненный их здоровью. Размер выплаты определяется Гражданским кодексом, но не может превышать 2 миллионов рублей на каждого потерпевшего. Кроме этого, возмещению подлежит реальный ущерб, нанесенный имуществу, в размере до 360 тысяч рублей на каждого гражданина.



Выплаты производятся в зависимости от степени полученных травм и нанесенного ущерба имуществу. Таким образом, по результатам расследования причин аварии, ее последствий и признания случая страховым общий размер расчетных выплат пострадавшим может достигнуть 10 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.



Гражданская ответственность московского метрополитена за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц застрахована в страховой компании “Лойд-Сити” с лимитом ответственности 500 тысяч рублей на один страховой случай.



