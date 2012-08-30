Владимира Путина сегодня увидят пассажиры московской подземки

Президент РФ Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин прибудут сегодня на церемонию открытия станции метро "Новокосино" в Москве, которая станет конечной станцией на Калининской линии.

Она размещена между Носовихинским шоссе и Суздальской ул., на пересечении с Городецкой ул. района Новокосино и Южной ул. г.Реутова.

Как ранее сообщали «АН», у станции впоследствии будет создан транспортно-пересадочный узел, включающий перехватывающую парковку для легковых автомобилей.



