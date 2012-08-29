100 тысяч человек простились в Дагестане с шейхом Саидом Ацаевым (ВИДЕО)

В Дагестане в среду около 100 тысяч человек приехали в село Чиркей из разных районов республики и других регионов России проститься с шейхом Саидом Ацаевым - духовным лидером республики.

Во вторник, 28 августа, террористка-смертница, которая выдавала себя за беременную паломницу, взорвала бомбу в доме Саида Ацаева. Жертвами теракта стали 7 человек, в том числе - ребенок. Одна из главных версий преступления - месть шейху, который выступал за истинные ценности ислама, отвергал насилие и любые проявления экстремизма.

Личность террористки установлена. Это 30-летняя Аминат Курбанова, жена участника бандподполья. Предположительно, до замужества и принятия ислама ее звали Аллой Сапрыкиной.