Суд признал законным возобновление против Навального дела по «Кировлесу»

Басманный суд Москвы признал законным возобновление уголовного дела в отношении руководителя фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Юриста, известного оппозиционера обвиняют в организации растраты имущества ГУП «Кировлес».

Суд отклонил жалобу оппозиционера на отмену прекращения данного уголовного дела. Решение огласила судья Ирина Скуридина. Алексей Навальный в суд в среду не явился. В связи с этим прокурор Валерий Лахтин, принявший участие в сегодняшнем заседании заявил, что Навальный своим отсутствием проявил неуважение к судебной системе.

«Никаких сведений о возобновлении уголовного дела до Навального доведено не было, а с документами о возобновлении дела мы смогли ознакомиться только после того, как они были представлены в суд», – заявила адвокат Навального Ольга Михайлова.

По словам защитницы, это дело расследовалось 11 месяцев и было закрыто. Михайлова сказала, что причины для возобновления надуманные и незаконные. «Конституционный суд заявлял о недопустимости произвольного возобновления уголовных дел», – напомнила Михайлова.

Накануне Следственный комитет провел обыск что на территории Кобяковской фабрики по лозоплетению, принадлежащей родителям Навального. В Следственном комитете пояснили: «Обыск обусловлен тем, что одним из учредителей Кобяковской фабрики по лозоплетению является Алексей Навальный, который привлечен в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела о растрате имущества предприятия «Кировлес».