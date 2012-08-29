Второй день Москва стоит в многокилометровых пробках. По оценке Яндекс.Пробки движение на дорогах затруднено на 9 из 10 баллов. Движение сильно затруднено в центре, на МКАД, как всегда вечером - практически на всех шоссе в направлении из столицы.

Ситуацию на дорогах в Москве осложняет дождь, который непрерывно идет вторые сутки.

Эксперты еще накануне отметили, что такие пробки были в Москве три месяца назад.