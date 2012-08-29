Закон о Казачьей милиции на Кубани наделал немало шума

Закон о Казачьей милиции, подписанный Губернатором Краснодарского Края Александром Ткачевым, наделал немало шума не только в регионе, но и по всей стране. Согласно новому закону, казаки будут нести патрульную службу вместе с сотрудниками полиции, имея при себе нагайку.

Набор в казачий патрульный отряд будет осуществляться из числа тех, кто отслужил в рядах вооруженных сил, либо имеет опыт работы в силовых структурах. В течение августа отобранные казаки должны пройти специальное обучение, медицинскую комиссию и получить новую форму, а к исполнению своих обязанностей по охране правопорядка казаки приступят уже 1 сентября. После подписания закона в адрес главы края посыпались упреки и обвинения в разжигании розни как со стороны ряда политиков, так и либерально настроенной общественности.

Александр Николаевич не является тем политиком, которого всецело любит и поддерживает население края. Но с политической и административной стороной своей работы он справляется достаточно хорошо и способен в этом дать фору многим руководителям регионов России. А по поводу критики, как говорится: «Не критикуют только того, кто ничего не делает». Особенно не понятна критика и советы со стороны политиков, которые сами руководят регионами с преимущественно небольшим количеством проживающих в нем этносов. Замечу, что в Краснодарском крае проживает более 100 национальностей, да и Губернатор руководит регионом далеко не первый год. В общем, критика таких политиков походила больше на собственный пиар на фоне общего интереса к данному Закону.

У либералов же свои толкования и претензии, хотя в чем- то они и схожи с критикой ряда политиков. Прозападно настроенная общественность предъявляла претензии не столько к Губернатору Краснодарского края, сколько к самим казакам. Обзывая их и ряжеными, и поголовными алкоголиками. Но вся эта либеральная общественность никогда не выезжала за пределы МКАД и привыкла судить о казаке по тому, что видят на улицах Москвы и ряда других городов центра России. Не понаслышке скажу, что казачества как такового близ столицы нет. А если есть, то это практически поголовно все войсковые старшины, казачьи полковники и генералы. Встретить сотника или, тем более, урядника в этих краях просто большая удача. Хотя эти районы и не были никогда исконным местом проживания казаков.

Вот только закон принимался не для всей России, а непосредственно для Кубани, в которой казачьи традиции сильны, как духовно, так и нравственно. Тем более, что казаки отменно себя проявили при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Крымске.

Но что лежит в основе всей критики либералов? Все очень просто. Они требуют от власти послабления некоторых Законов и больших свобод, как в политическом, так и в духовно-моральном плане. Но эти послабления в условиях России явятся послаблением Государственности, что может сыграть на руку политическим конкурентам и противникам нашего Отечества. А тут получается, что Закон о Казачьей милиции расширяет права и обязанности отдельно взятой группы, которая и раньше, и сейчас одним из своих основных жизненных приоритетов ставит поддержание Государственности и целостности России.

Видимо, не просто так в интернете и ряде СМИ появились статьи, пытающиеся очернить Закон и казаков. Мол, полезет в эту милицию только сброд, который не знает, чем себя занять, а власть создает еще одно силовое ведомство для ужесточения репрессий.

Для понимания более полной картины хочу пояснить, что в Краснодарском крае проживает более 130 тысяч казаков. Из них в казачью милицию будет набрана 1 тысяча, причем, отбор этот будет проходить по всем правилам приема на роботу в государственные органы.

Для разъяснения ситуации редакция обратилась к одному из атаманов Кубанского казачьего войска Анапского районного казачьего общества Плотникову Валерию Александровичу.

- Заявлений на работу в казачьей милиции в Анапе поступило всего 72, хотя в самом Анапском казачьем обществе числится около 2 000 казаков. Из этих 72 претендентов были отобраны 50, которые прошли спецпроверку в органах на факт того, что они не привлекались к уголовной ответственности. После проверки 40 человек были направлены на обучение, и с 1 сентября приступят к своим обязанностям по охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции.

С казачеством на Кубани связано очень многое, часто, общаясь с простыми жителями, чиновниками, политиками, коммерсантами, слышишь про казаков. Казаки помогли там-то, казаки заступились за того-то. Новый закон, по большому счету, просто дает казакам право действовать в правовом поле, так как уже много лет казачьи общества Кубани помогают в работе наркоконтролю, миграционной службе, экологам и пограничникам в охране государственной границы. С только им присущим усердием и самоотдачей казаки работают на благо отечества в регионах с исконным проживанием, а это Кубань, Дон, Сибирь. Думаю, казаки заслужили не только такой Закон, но и то, чтобы в Правительстве РФ было создано целое Министерство по делам Казачества, позволившее решать острые и наболевшие вопросы на федеральном уровне.